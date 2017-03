I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio mantovano, svolto il 24 febbraio 2017, finalizzato al contrasto dei reati predatori ed ad intercettare persone di interesse operativo, hanno arrestato 1 persona, hanno denunciato a piede libero 22 persone, hanno controllato 421 persone e 332 mezzi, elevando 29 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirando 5 patenti di guida e decurtando 62 punti. Sono stati controllati in tutta la provincia mantovana 32 esercizi pubblici. A Bozzolo i militari hanno denunciato per «truffa», una 50 enne italiana residente a Busto Arsizio. Predetta, a seguito di un’inserzione su un sito internet riguardante affitti di appartamenti, si è fatta accreditare dall’acquirente, una donna 50 enne italiana del posto, la somma pattuita senza però mai consegnarle le chiavi dell’appartamento. I militari hanno poi denunciato per «truffa e sostituzione di persona», un 61 enne italiano residente nel bergamasco. Si è presentato presso l’abitazione di un 60 enne italiano del luogo qualificandosi come avvocato e, con artifizi e raggiri consistiti nel comunicare allo stesso di essere debitore di 2400 euro per l’acquisto di una rivista in abbonamento, lo ha indotto a pagare la cifra di 1200 euro al fine di evitare una causa civile. A Marcaria i militari hanno denunciato per «truffa», una 35 enne italiana residente in provincia di Varese. Dopo aver pubblicato su un sito internet un annuncio di vendita on-line di capi d’abbigliamento, si è fatta accreditare dall’acquirente, una donna 22enne italiana del posto, la somma pattuita senza però mai consegnarle la merce. A Gazzuolo i militari hanno denunciato per il reato di «guida in stato di ebbrezza», un 73enne italiano residente nella zona. Positivo con tasso pari a 2,20 gr/l al test alcolemico, il documento di guida è stato ritirato e l’autoveicolo posto sotto sequestro. A Castellucchio i militari hanno denunciato per «guida in stato di ebbrezza», un 42enne italiano residente in provincia di Cremona. Positivo con tasso di 2,99 gr/l al test alcolemico, immediato il ritiro della patente. A Monzambano i militari hanno denunciato per i «truffa», una 29 enne italiana residente ad Ardore (RC). Si è fatta accreditare 364,90 euro, una donna 31 enne italiana del posto, senza però mai consegnarle l’I-Phone 6 messo in vendita. A Monzambano i militari hanno denunciato per «truffa in concorso», una 24 enne ed una 29 enne italiane e residenti in provincia di Ragusa. Dopo aver pubblicato un annuncio di vendita on-line di cerchi in lega per autovettura, si sono fatte accreditare 500 euro dall’acquirente, un 25 enne italiano del posto, senza però mai consegnargli il materiale. Denunciato inoltre per «guida sotto l’influenza di stupefacenti», un 28 enne italiano del posto. Positivo con un valore di 5,19 ng/ml di «cannabinoidi». A Guidizzolo i militari hanno denunciato per «guida sotto l’influenza di stupefacenti», un 35 enne indiano residente in provincia di Brescia. Dagli esami ematologici è risultato positivo con un valore di 31 ng/ml di «morfina» e 74 ng/ml di «metadone». A Poggio Rusco i militari hanno denunciato per «favoreggiamento della prostituzione, truffa e sostituzione di persona e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico», un 35 enne cinese residente a Reggio Emilia. Ha utilizzato un documento di un altro connazionale, per prendere in locazione un appartamento sito nel centro cittadino e sub affittarlo a delle proprie connazionali che poi ci hanno svolto l’attività di meretricio. A Quistello i militari hanno denunciato per «porto di oggetti atti ad offendere», un 45 enne indiano residente nella zona trovato in possesso di un coltello tipo «Kirpan» di 14 centimetri, sequestrato. A San Giacomo delle Segnate i militari hanno denunciato per «guida sotto l’influenza di stupefacenti», un 28enne italiano residente in provincia di Modena. L’esame tossicologico ha confermato l’assunzione di «cannabinoidi». A Poggio Rusco i militari hanno denunciato per «guida in stato di ebrezza», un 35 enne italiano residente nella zona. Positivo con 1,84 gr/l, al test alcolemico, patente subito ritirata.

