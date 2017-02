Confartigianato Mantova ricorda alle imprese del settore benessere, estetica e acconciatura, che non è mai ammesso lo svolgimento della professione in forma ambulante o di posteggio. A confermarlo è un parere del Mise, a seguito di un quesito posto da due giovani di Lecce vincitrici di un concorso volto a premiare il progetto più innovativo nell’imprenditoria femminile: la loro idea consisteva in un servizio di «coiffeur on the road» con un veicolo munito di attrezzature e adibito a salone per acconciatore. La normativa attuale non permette che questa attività possa essere svolta in maniera ambulante, per rispetto dei dettami di sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, nonché della protezione dei consumatori. Le ragazze sono state costrette a rinunciare al proprio progetto. Confartigianato Mantova precisa che le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di attività sportive, manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o per cerimonie o di particolari eventi, previa comunicazione in Comune. Inoltre, è possibile esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i soggetti pubblici. Confartigianato Mantova ricorda a tutte le professioniste dell’estetica e dell’acconciatura che l’attività è regolamentata da precise regole che devono essere rispettate sia in termini di sterilizzazione degli strumenti che nell’organizzazione del salone.

