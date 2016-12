Mantova (ces) Gli animali domestici fanno parte della famiglia ed è importante prendersi cura del loro benessere. Il proprietario è colui che detiene il cane e ne è responsabile per il suo benessere, il suo controllo, la sua conduzione. Deve inoltre rispondere sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a cose o persone provocati da esso. Il termine «benessere», significa «stare bene», di salute fisica e mentale». Il concetto di benessere animale, «Animal Welfare» nacque nel 1824 quando Richard Martin fondò in Inghilterra la prima organizzazione al mondo per il benessere animale. Nel 1976 Hughes aggiunse al concetto di benessere animale, il concetto che oltre uno stato di salute completo, fisico e mentale, l’animale per stare bene, deve essere in armonia con il suo ambiente. Tra le regole universali ci sono: il libero accesso ad acqua pulita e a una dieta atta a mantenersi in salute, libertà dal disagio, assicurando un ambiente ideale che includa presenza di rifugi e aree di riposo, libertà dal dolore e dalla malattia attraverso la prevenzione o la cura, libertà da paura e stress assicurando condizioni e trattamenti che evitino una sofferenza psicologica. Il benessere dovrebbe essere garantito ad ogni animale allevato, accudito, curato e utilizzato dall’uomo, con lo scopo di minimizzarne la sofferenza. Per chi è invece alle prese con la fase 1, cioè la scelta del cucciolo, non bisogna considerare l’aspetto estetico della razza per scegliere, ma avere idea delle condizioni di vita che possiamo offrire al cane e se queste si adattano al suo benessere. Bisogna evitare l’adozione di cuccioli al di sotto dei 60 giorni di età perché questo periodo, considerato periodo sensibile e di socializzazione del cucciolo, è fondamentale per la sua crescita e il suo equilibrio psico-fisico. I primi giorni della vita del cucciolo in una nuova casa sono difficili. E’ necessario dedicargli tempo e attenzioni affinché si ambienti. Bisogna fornire al cane una cuccia, ossia un suo posto dove si deve sentire sicuro e dove riceve premi come rinforzi positivi , lo spazio del «cibo» devono essere sempre nello stesso posto. L’acqua deve essere fresca e pulita e a disposizione mentre il cibo deve essere somministrato a orari predefiniti Per evitare stress, disagio e consolidare le buone abitudini, il cucciolo dovrà mangiare sempre agli stessi orari. Per quanto invece riguarda il momento della passeggiata, il cane va abituato fin da cucciolo ad indossare il collare e deve imparare che deve stare fermo fino a che non ha indossato collare e guinzaglio. All’esterno il cucciolo dovrà imparare a conoscere luoghi, odori, rumori nuovi e questo processo dovrà avvenire gradatamente. E’ essenziale fornire in ogni fase della vita dell’animale un’alimentazione che garantisca il corretto apporto di sostanze nutritive e calorie. Le diete commerciali offrono una grande varietà di prodotti completi sotto ogni punto di vista e esistono anche alimenti specifici per esigenze di razza o legate a intolleranze specifiche.

