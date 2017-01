«Un uomo disponibile, generoso, un fac totum a 360 gradi». E’ con queste parole che don Ivo Compagnoni, all’interno della chiesetta di Sorbara, frazione di Asola, descrive durante l’omelia funebre, celebrata durante la mattinata di martedì, Sergio Piafrini, venuto a mancare alla fine della scorsa settimana. Una persona molto conosciuta non solo tra i residenti della piccola frazione, ma anche tra i cittadini asolani, sempre pronti ad ascoltare le sue note musicali durante i numerosi eventi locali. Una passione per la musica che parte da lontano, inserito nella fanfara di Asola e in seguito nella Banda Asola - Casalmoro - Acquanegra, all’interno della quale suonava la tromba e in cui lo ricordano come una persona che portava sempre felicità anche solo al primo sguardo. «Nel 2003 ho fondato il Bandotto del Chiese, specializzato in ballate e canti allegri - spiega Maurizio Piafrini ex presidente dell’associazione, alla quale ora fa capo la moglie Monica, nonché figlio di Sergio - nella quale si era inserito anche mio padre circa cinque anni fa, che, vista l’età, ha dovuto ridimensionare i suoi impegni, ma mai avrebbe lasciato la sua passione, il suo amore per la musica, così si è unito a noi». Un talento, quello per la melodia, che viene certamente affiancato a quello per il legno, avendo svolto la mansione di falegname per tutta la vita. «Adorava questo lavoro e anche negli ultimi anni, quando ormai la malattia si era fatta sempre più feroce - ricorda Maurizio - cercava di creare oggetti, pensierini, utilizzava la creatività per fare cose che al giorno d’oggi sono difficili da trovare o che realizzano in pochi».

Tutto questo fino a quando, tre anni fa, a 84 anni, è sopraggiunto l’Alzheimer, che, in aggiunta a altri problemi, non gli ha dato scampo ma non ha scheggiato in nessun modo il suo amore per il suono, la musica. Non riuscendo più a suonare la tromba, ha dedicato anima e corpo alla batteria e alla gran cassa, ottenendo allo stesso modo un enorme successo. I soci del «Bandotto», che realizza una media di 10-15 concerti all’anno, erano presenti durante i funerali realizzando alcuni dei pezzi intramontabili in onore del defunto e si sono esibiti anche a Casalromano martedì scorso per celebrare Sant’Antonio. «Per tutti noi è stata una serata estremamente difficile - conclude Maurizio anche a nome degli altri musicisti - perché l’avvenimento è recente e il dolore è ancora forte. Ma abbiamo un motto che ci frulla in testa e che ci dà la forza di proseguire: “Soppiamo che lui avrebbe voluto”. E questo basta, questo amore potente che va oltre la morte e che, siamo sicuri, offrirà in cambio un enorme successo per tutti coloro che con grande coraggio sono saliti sul palco».

Da non dimenticare, anche la futura esibizione, durante le celebrazioni di San Giovanni Crisostomo, patrono di Asola, il 27 gennaio, alle 11.30, a seguito della santa messa, in Piazza Ercole.

