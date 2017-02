L’Accademia Nazionale Virgiliana spegnerà le sue prime 250 candeline. Per l’occasione sabato 11 ha messo in campo un ricco programma. L’inaugurazione dell’anno accademico avrà luogo nel Teatro Bibiena dove alle 16.30 si darà il via alle danze. Prima, di rito, il saluto delle rappresentanze locali, la relazione del presidente dell’Accademia l’avvocato Piero Gualtierotti e la prolusione dell’accademico professore Bruno Coppi «Nuovi cieli e nuove terre» quanto abbiamo imparato (e non ancora compreso) dell’accesso allo Spazio. Seguirà, intorno alle 17.45, la consegna dei diplomi ai nuovi accademici e, alle 18.30, per «I concerti dell’Accademia» anno XIV, a cura di Paola Besutti, «Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me» del quartetto dell’Accademia e Quartetto Maffei. L'Accademia nazionale virgiliana, è stata fondata nel 1768 da Maria Teresa d'Asburgo imperatrice d'Austria, unitamente al figlio, Giuseppe II d'Asburgo, futuro imperatore. veniva decisa la denominazione di Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere. Essa è la più antica e prestigiosa istituzione culturale tuttora esistente in Mantova. Denominata con decreto datato 4 marzo 1768, «Reale accademia di scienze e belle lettere», l'istituzione era strutturata alla stregua di una scuola universitaria, articolata in differenti discipline e classi, e traeva origine dal secolare filone di sodalizi culturali risalenti alla signoria Gonzaga (come nel caso della Accademia dei Timidi poi detta degli Invaghiti). Fu durante l'occupazione francese di Mantova, che sotto l'impulso del governatore della città, il generale napoleonico de Miollis, che l'accademia assunse la denominazione di Virgiliana, in onore di Publio Virgilio Marone. Nel 1983 l'Accademia ha assunto altresì la qualifica di Nazionale. L'Accademia è ospitata nel palazzo di fondazione cinquecentesca, restaurato dall'architetto neoclassico Paolo Pozzo. Al suo interno è possibile ammirare il teatro di Antonio Bibiena, inaugurato nel 1769 e dove Mozart suonò tredicenne il 16 gennaio 1770. L'Accademia è composta da 90 accademici ordinati in tre classi: lettere e arti, scienze matematiche fisiche e naturali e scienze morali. Ad essi si aggiungono 60 soci corrispondenti, 20 per ciascuna classe.Oltre alla rassegna annuale «Atti e Memorie», l'Accademia cura la pubblicazione di varie collane, edite dalla casa editrice Leo S. Olschki di Firenze.

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale