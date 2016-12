La maggior parte degli uomini propensi al tradimento per Natale faranno una pausa: il 51% si dedicherà esclusivamente alla famiglia, con l'intenzione di recuperare poi durante il periodo della Befana. Lo sostiene Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un'avventura al di fuori della coppia, che in occasione del Natale ha condotto un nuovo sondaggio per approfondire il tema del tradimento nel periodo festivo. Incontri-ExtraConiugali.com ha così messo in luce che per molti italiani il Natale conserva ancora una forte connotazione familiare, quale valore tradizionale da dover rispettare in questo particolare periodo. Si tratta dell'unico momento dell'anno in cui ci si più riunire con tutti i propri cari e questo spiega perché durante il Natale la maggior parte degli uomini propensi al tradimento si concederà una pausa. Ma a spiegare la minore propensione al tradimento degli uomini durante il Natale vi è anche la maggiore disponibilità delle loro partner ufficiali a lasciarsi andare a giochi erotici trasgressivi. Tanto che il 54% degli uomini intervistati da Incontri-ExtraConiugali.com sostiene che a Natale la compagna ufficiale è molto più desiderabile. «Se durante il resto dell'anno la routine e la quotidianità risultano spesso compromettere la qualità del sesso coniugale, pare che a Natale vi sia un maggiore desiderio di indossare biancheria sexy e di trasgredire» spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

